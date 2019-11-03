İran'dan "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik" açıklaması

03.11.2019 12:42

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, geçen ay yapılan Erbain törenleri esnasında Irak'ın iç güvenliğine herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da Erbain törenlerini düzenleyen yetkililerle bir araya gelen Fazli, Irak'ın iç güvenliğine müdahale ettikleri yönündeki iddialara ilişkin konuştu.

Bu yıl 170 bin yabancı ziyaretçinin Kerbela'daki merasimlere katılmak için İran üzerinden Irak'a geçtiğini ifade eden Fazli, "Irak'ın iç güvenliğine müdahale etmedik. İran'ın bu konuda herhangi bir rolü olmamıştır. Güvenliği Iraklıların kendisi sağladı." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü ile Irak polisi ve Haşdi Şabi'nin, Irak topraklarında Erbain törenlerine katılacak ziyaretçilerin güvenliğini sağlayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA