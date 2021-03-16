Son dakika haber! İran'dan İngiltere'ye nükleer savaş başlığı tepkisi: "İkiyüzlülük"
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Son dakika haber! İran'dan İngiltere'ye nükleer savaş başlığı tepkisi: "İkiyüzlülük"

16.03.2021 23:46 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:58
Son dakika haber! İran'dan İngiltere'ye nükleer savaş başlığı tepkisi:

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında arttırmasını "ikiyüzlülük" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında arttırmasını "ikiyüzlülük" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İran'ın nükleer programı hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Zarif, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın İran nükleer programından duyduğu rahatsızlığı ikiyüzlülük şeklinde nitelendirerek, "Boris Johnson ikiyüzlü bir şekilde İran'ın nükleer programından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Aynı zamanda o bunları söylerken ülkesinin nükleer silah kapasitesini de artıracağını belirtiyor" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde tüm nükleer silahların yok edilmesi gerektiğini belirten Zarif, "İngiltere ve müttefiklerinin aksine biz tüm nükleer silahların vahşi olduğunu ve yok edilmeleri gerektiğine inanıyoruz" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'nin küresel ortamda güvenliğini sağlamak için ülkenin nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında artıracağını duyurmuştu. İngiltere hükümeti, 2010 yılında bu yılın ortasına kadar 180 nükleer savaş başlığı sınırı koymuştu. Ancak Johnson önceki limiti kaldırarak, sayının maksimum 260'a çıkarılacağını açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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