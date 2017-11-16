İran'dan İngiltere'nin Borcuna İlişkin Açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'da tutuklu olan aktivist Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest bırakılması karşılığında İngiltere'nin İran'a olan 450 milyon sterlin borcunu ödemeye hazırlandığına ilişkin haberleri yalanlayarak, bunların birbirinden farklı konular olduğunu belirtti.



İngiliz basınında İngiltere Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, ülkenin İran'a olan 450 milyon sterlin borcunun ödenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı. Bu borcun İran'a Chieftain tanklarının satılmasına ilişkin sözleşmeye ait olduğu söyleniyor.



Ancak basında yer alan haberde, İngiltere hükümetinin İran'a borcunu ödemek istemesi İran'da hapiste bulunan İran kökenli İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ile ilişkilendiriliyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, İngiltere'nin İran'a olan borcunu geri ödemesine ilişkin gelişmelerin Nazanin Zaghari'nin dosyasıyla bağlantılı olmadığını vurguladı. Sözcü, söz konusu 450 Milyon sterlinin İran halkının hakkı olduğunu, bu konunun diğer meseleler ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.



(Celalettin Erduş /İHA)