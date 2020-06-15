İran'dan Güney Kore'ye ödeme tepkisi: "İki ülke ilişkileri zarar görecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'dan Güney Kore'ye ödeme tepkisi: "İki ülke ilişkileri zarar görecek"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle Güney Kore'nin İran'a ödeme yapmamasına tepki göstererek, "Güney Kore'den ödemeyi yapmasını istiyoruz.

İran'dan Güney Kore'ye ödeme tepkisi:
15.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:36

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle Güney Kore'nin İran'a ödeme yapmamasına tepki göstererek, "Güney Kore'den ödemeyi yapmasını istiyoruz. Çünkü bunun doğuracağı sonuçlar kimse tarafından kabul edilebilir olmayacak. Aksi halde iki ülke ilişkileri zarar görecek" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin yaptırımları nedeniyle Güney Kore'nin İran'a ödeme yapmamasına tepki gösterdi. Rebii, İran'a ait bloke edilen paraların Güney Kore'ye petrol ve gaz ihracatından elde edilen paralar olduğunu belirterek, "Bu paralar şuan Güney Kore Merkez Bankasına ait hesaplarda tutulmakta. ABD baskısı nedeniyle böyle bir sorun ile karşılaştık" dedi.

"Güney Kore'ye farklı çözüm önerileri sunuldu"

Güney Kore'nin petrol ve gaz satışından elde edilen İran'a ait paraların ödenmesi konusunda iş birliği yapmadığını vurgulayan Rebii, konunun İran Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından 2018 yılından itibaren takip edildiğini ifade etti. Rebii, "Güney Kore'ye farklı çözüm önerileri sunuldu. Umarım Güney Kore kısa zaman içerisinde İran'a ödemesini gerçekleştirir ve İran'ın zararını telafi eder" şeklinde konuştu.

"İki ülke ilişkileri zarar görecek"

Güney Kore'ye gönderilen petrolün ABD yaptırımlarına getirilen muafiyet kapsamında gerçekleştiğini hatırlatan Ali Rebii, "Güney Kore'den bu ödemeyi yapmasını istiyoruz. Çünkü bunun doğuracağı sonuçlar kimse tarafından kabul edilebilir olmayacaktır. Aksi halde iki ülke ilişkileri bu durumdan zarar görecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce İran'ın petrol karşılığı Güney Kore'den 7 milyar dolar alacağı olduğunu bildirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefon görüşmesinde, Güney Kore'nin bloke edilmiş paralarının İran'a iade edilmesi için uluslararası kurumlar nezdinde hukuki yöntemlere başvurulması talimatını vermişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Cebinde 1 lira yoktu, içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Sulakyurt Belediye Başkanı'nın ilçede vaka görülmemesine gösterdiği gerekçe gülümsetti
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: İran'dan Güney Kore'ye ödeme tepkisi: "İki ülke ilişkileri zarar görecek" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 15:33:19. #1.15#
title