İran'dan Güney Kore'ye: "Aksi halde..."
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İran'dan Güney Kore'ye: "Aksi halde..."

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle Güney Kore'nin İran'a ödeme yapmamasına tepki göstererek, "Güney Kore'den ödemeyi yapmasını istiyoruz.

İran'dan Güney Kore'ye:
15.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:36

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle Güney Kore'nin İran'a ödeme yapmamasına tepki göstererek, "Güney Kore'den ödemeyi yapmasını istiyoruz. Çünkü bunun doğuracağı sonuçlar kimse tarafından kabul edilebilir olmayacak. Aksi halde iki ülke ilişkileri zarar görecek" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, düzenlediği basın toplantısında ABD'nin yaptırımları nedeniyle Güney Kore'nin İran'a ödeme yapmamasına tepki gösterdi. Rebii, İran'a ait bloke edilen paraların Güney Kore'ye petrol ve gaz ihracatından elde edilen paralar olduğunu belirterek, "Bu paralar şuan Güney Kore Merkez Bankasına ait hesaplarda tutulmakta. ABD baskısı nedeniyle böyle bir sorun ile karşılaştık" dedi.

"GÜNEY KORE'YE FARKLI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNULDU"

Güney Kore'nin petrol ve gaz satışından elde edilen İran'a ait paraların ödenmesi konusunda iş birliği yapmadığını vurgulayan Rebii, konunun İran Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından 2018 yılından itibaren takip edildiğini ifade etti. Rebii, "Güney Kore'ye farklı çözüm önerileri sunuldu. Umarım Güney Kore kısa zaman içerisinde İran'a ödemesini gerçekleştirir ve İran'ın zararını telafi eder" şeklinde konuştu.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ZARAR GÖRECEK"

Güney Kore'ye gönderilen petrolün ABD yaptırımlarına getirilen muafiyet kapsamında gerçekleştiğini hatırlatan Ali Rebii, "Güney Kore'den bu ödemeyi yapmasını istiyoruz. Çünkü bunun doğuracağı sonuçlar kimse tarafından kabul edilebilir olmayacaktır. Aksi halde iki ülke ilişkileri bu durumdan zarar görecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı daha önce İran'ın petrol karşılığı Güney Kore'den 7 milyar dolar alacağı olduğunu bildirmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefon görüşmesinde, Güney Kore'nin bloke edilmiş paralarının İran'a iade edilmesi için uluslararası kurumlar nezdinde hukuki yöntemlere başvurulması talimatını vermişti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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