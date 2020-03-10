İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi
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İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi

İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildiİRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'daki 2 hastanede gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

10.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:53
İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi

İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi

İRAN'da görülen koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün önce Türkiye'ye getirilen ve Ankara'daki 2 hastanede gözlem altında tutulan 65 kişi, test sonuçlarının negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği İran'da yaşayan Türk vatandaşlar, 25 Şubat'ta düzenlenen özel bir uçak seferiyle Ankara'ya getirildi. Esenboğa Havalimanı'na getirilen 132 yolcu ve 10 mürettebat, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Tıbbi Gözlem Kliniği'ne nakledildi. 4'ünde öksürük, 2'sinde boğaz ağrısı şikayeti bulunan, diğerlerinde hastalık belirtisi bulunmayan toplam 142 kişi, başka hasta bulunmayan iki hastanede tek kişilik odalarda gözlem altında tutuldu. Mürettebat ve yolcuların bir kısmı, yapılan testlerin ardından ardından taburcu edildi. İran'ın Kum ve Meşhed şehrinde bulunduğu belirlenen 65 kişi ise getirildikleri Ankara'da 14 gün boyunca kontrol altında tutuldu. Sonuçları negatif çıkan 65 kişi, 14 günlük gözlem sürecinin ardından dün akşam saatlerinden itibaren taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)-

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İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi

Kaynak: DHA

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İran'dan getirilen 65 kişi gözlem süreci ardından taburcu edildi

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