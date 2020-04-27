İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi
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İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi

İran'dan uçakla Mardin'e getirilen 39 Türk vatandaşı yapılan sağlık taramasının ardından korona virüs önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.

İran'dan getirilen 39 Türk vatandaşı Mardin'de yurda yerleştirildi
27.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:51

İran'dan uçakla Mardin'e getirilen 39 Türk vatandaşı yapılan sağlık taramasının ardından korona virüs önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın tahliye çalışmaları kapsamında İran'da bulunan 4'ü çocuk 39 vatandaş, uçakla Mardin'e getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Artuklu Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna getirildi. AFAD ve yurt görevlilerince karşılanan vatandaşlar, kayıt işlemlerinden sonra dezenfekte edilerek hazır hale getirilen Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

14 gün süreyle karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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