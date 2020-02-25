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İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs şüphesiyle Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

25.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:21
İran'dan gelen uçak koronavirüs şüphesiyle Ankara'ya indi

Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, yeni tip koronavirüs şüphesiyle 'na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Koca, yolcuların 14 gün gözlem altında tutulacağını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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