: İran'dan Gelen THY Uçağındaki Yolculara Karantina

28.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:47

Türkiye'nin Corona virüsü nedeniyle 23 Şubat itibariyle sınır kapılarını kapatma kararı alması üzerine ülkeye dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları sivil uçakla Ankara'ya getirilerek, 14 günlüğüne karantina altına alındı

Haber Videosu