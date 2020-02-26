İran'dan Gelen THY Uçağındaki Yolculara Karantina
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İran'dan Gelen THY Uçağındaki Yolculara Karantina

Türkiye'nin corona virüsü nedeniyle 23 Şubat itibariyle sınır kapılarını kapatma kararı alması üzerine ülkeye dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları sivil uçakla Ankara'ya getirilerek, 14 günlüğüne karantina altına alındı.

26.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:47

'nin corona virüsü nedeniyle 23 Şubat itibariyle sınır kapılarını kapatma kararı alması üzerine ülkeye dönüş yapmak isteyen Türk vatandaşları sivil uçakla 'ya getirilerek, 14 günlüğüne karantina altına alındı



Haber Videosu

: İran'dan Gelen THY Uçağındaki Yolculara Karantina
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