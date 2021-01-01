İran'dan gelen doğal gaz günlük kontrat miktarının üçte birine indi
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İran'dan gelen doğal gaz günlük kontrat miktarının üçte birine indi

01.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:59
İran'dan gelen doğal gaz günlük kontrat miktarının üçte birine indi

İran'dan Türkiye'ye gönderilen doğal gazın miktarı, günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte birine düştü.

İran'dan Türkiye'ye gönderilen doğal gazın miktarı, günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte birine düştü.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) yaptığı bildirimde doğal gaz miktarındaki azalışa teknik arızayı gerekçe gösteren İran Milli Gaz Şirketi (NIGC), sorunun 10 gün içinde giderileceğini ve kontrat şartlarına dönüleceğini ifade etti.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, Türkiye'ye, Gürbulak giriş noktasından NIGC tarafından gönderilen doğal gazın teslimat basıncı ve miktarının 26 Aralık 2020 itibarıyla azalmaya başladığı belirtildi.

Bu ülkeden gelen doğal gazın günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine düştüğü bildirilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"NIGC tarafından 28 Aralık 2020 tarihinde kuruluşumuza yapılan bildirimde, Mergenler Kompresör İstasyonu'nda teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, 10 günlük bir sürede bu arızanın giderileceği ve tekrar kontrat şartlarına dönüleceği belirtilmiştir. İran'dan doğal gaz tedariğinde yaşanan bu sorun nedeniyle ortaya çıkan arz açığı, depolama tesisleri, sıvılaştırılmış doğal gaz terminalleri ve diğer kaynaklardan gerçekleştirilen tedariklerle karşılanmakta olup, şehirlerimize, sanayi tesislerimize ve doğal gaz çevrim santrallerine kesintisiz ve kısıntısız bir şekilde gaz arzına devam edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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