İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi - Haber
Türkiye, İran, Güncel

İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 65 kişi taburcu edildi.

10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:50
İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 65 kişi taburcu edildi.

25 Şubat'ta Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İran'dan Türkiye'ye getirilen ve aralarında mürettebatın da bulunduğu 142 kişi tedbir amaçlı Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözlem altına alınmıştı. Vatandaşlardan aralarında Kum ve Meşhed öyküsü bulunmayanların bir kısmı ise 14 günlük gözlem süresini sağlık personeli kontrolünde evlerinde geçirmeleri şartıyla taburcu edilmişti. Zekai Tahir Burak Hastanesinde gözetim altında kalmaya devam eden 65 kişi ise gözlem süresinin tamamlanmasının ardından gece saatlerinden itibaren taburcu edilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Tahran uçağı ile gelen yolcuların son testlerinin durumuna göre taburcu edileceklerini bildirmişti.

(Neşra Durmaz/İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sadi Konuk Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Ersun Yanal İsmail Kartal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: İran'dan gelen 65 kişi taburcu edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:21:19. #1.14#