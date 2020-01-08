İran'dan BMGK'ye mektup: "Savaş peşinde değiliz"
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İran'dan BMGK'ye mektup: "Savaş peşinde değiliz"

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.

08.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:58
İran'dan BMGK'ye mektup:

yönetimi, 'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK'ye ve BM Genel Sekreteri 'e mektup gönderdi.

Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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