İran'dan BM'ye Yemen tepkisi
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İran'dan BM'ye Yemen tepkisi

İran, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti'nin "Yemen'de çatışan taraflara silah tedarikinin devam ettiği" yönündeki raporuna tepki gösterdi.

İran'dan BM'ye Yemen tepkisi
10.09.2020 23:55 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:58

İran, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti'nin "Yemen'de çatışan taraflara silah tedarikinin devam ettiği" yönündeki raporuna tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, BM Uluslararası Yemen Heyeti'nin raporunu eleştirdi.

Tahran yönetiminin Yemen'deki krizin siyasi yollarla çözülmesi noktasında çaba gösterdiğini ancak bunun "görmezden gelindiğini" savunan Hatibzade, "İran'ın adı, Suudi Arabistan öncülüğündeki işgalci koalisyona silah temin edenlerle yan yana anılmıştır. Bu kesinlikle yanlıştır." görüşlerini paylaştı.

ABD ve Kanada'nın Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona açık bir şekilde silah sattığını ve bunların oranlarının da açıklandığını belirten Hatibzade, şunları kaydetti:

"İran'ın adının bazen milyarlarca dolarlık silah satan ülkelerle yan yana anılması hayret vericidir. İran'ın Yemen'e silah yardımı yaptığı iddiaları başından itibaren temelsizdir. Bu konuda hiçbir delil yoktur."

BM Uluslararası Yemen Heyeti Başkanı Tunuslu Kamel Jendoubi, heyetin 9 Eylül'de, Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaş suçu işlediğine dair makul deliller olduğunu belirten raporunun ardından, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenlemişti.

Raporda başta Fransa, ABD, İngiltere ve Kanada gibi Batılı ülkelerle İran'ın Yemen'de çatışan taraflara silah tedarikine devam ettiği, bunun da iç savaşı körüklediği uyarısında bulunulmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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