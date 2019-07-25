İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne 'Stena Impero' mektubu

İran'ın, İngiliz gemisi Stena Impero'nun alıkonulmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne bu hareketini savunan bir mektup gönderdiği belirtildi.

İran haber kanalı Press TV'de yer alan habere göre, İran, 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda el koyduğu İngiliz gemisi Stena Impero'nun alıkonulmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta, Stena Impero'nun, İran'a ait bir balıkçı teknesine çarptığı, tekneye zarar verdiği ve mürettebatın da bazılarının durumu ağır olmak üzere da olayda yara aldığı belirtildi. Mektupta ayrıca, Stena Impero'nun, İran'lı yetkililerin çağrısına cevap vermek yerine, sinyal vericisini kapatıp 'tehlikeli' şekilde rota değiştirdiğine ve bunun üzerine de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) gemiye el koyduğuna değinildi.

Tahran mektupta, uluslararası kanunlara uygun olarak gerçekleşen olayın, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için gerekli olduğundan bahsederken, İranlı yetkililerin olayı araştırdığına yer verdi.

Ayrıca mektupta, İngiltere'nin Stena Impero yasadışı olarak el konulduğuna ilişkin iddiaları da reddedildi.

Kaynak: DHA