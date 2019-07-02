İran'dan Beyaz Saray açıklamasına tek kelimelik cevap

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın "nükleer anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın "anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, tek kelimeyle "Cidden mi?" ifadesini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını duyuran İran'a ilişkin Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, "Nükleer anlaşma gerçekleşmeden önce dahi İran anlaşmanın şartlarını ihlal ediyordu." ifadelerine yer verilmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Kaynak: AA