İran'dan BAE ve İsrail'e normalleşme tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran'dan BAE ve İsrail'e normalleşme tepkisi

İran, en üst düzeyde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını eleştirdi.

İran'dan BAE ve İsrail'e normalleşme tepkisi
01.09.2020 13:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:27

İran, en üst düzeyde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasını eleştirdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, BAE yönetimini İslam dünyasına ihanet etmekle suçladı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, BAE ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi. Hamaney, yaptığı açıklamada, "BAE,  hem İslam dünyasına hem Arap milletlerine ve bölge ülkelerine ve hem de Filistin'e ihanet etti. Bu ihanet uzun sürmeyecek, ancak bir kara leke olarak onların (BAE'nin) üzerlerinde kalacak" dedi. Hamaney, BAE yöneticilerinin İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmayla "Siyonistlerin ayağını bölgeye açtığını ve bir gasp meselesi olan Filistin meselesini unutturmaya çalıştıklarını" söyledi.

"İSLAM DÜNYASININ ÇIKARLARINA KARŞI ÇALIŞIYORLAR"

İran'ın dini lideri, "Filistin halkı her taraftan yoğun baskı altındayken, BAE yöneticileri İsrailli'ler ve (ABD Başkanı Donald) Trump ailesinde bulunan Yahudi'yle (Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner) İslam dünyasının çıkarlarına karşı çalışıyor. Umarım BAE yöneticileri bir an önce uyanır ve yaptıklarını telafi eder"  ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Didem Soydan Pınar Tartan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş İzmir Adana Eylül
Şu an buradasınız: İran'dan BAE ve İsrail'e normalleşme tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:52:15. #1.15#
title