İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama
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İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama

27.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:29
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraflar çatışmaları durdurmalı" derken, çatışma sürecinde bir havan topu mermisinin İran topraklarına düştüğü iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Taraflar çatışmaları durdurmalı" derken, çatışma sürecinde bir havan topu mermisinin İran topraklarına düştüğü iddia edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık olarak cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Cephe hattında gerçekleşen çatışmanın ardından İran'dan açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade tarafından yapılan yazılı açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmaları yakından ve endişeyle takip etmektedir. Tarafları soğukkanlı olmaya çağırırken, çatışmaların derhal sona ermesi ve müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Taraflar arasında ateşkesin sağlanması ve görüşmelere geçilmesi için İran tüm kapasitesini kullanmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

HAVAN TOPU İRAN TOPRAKLARINA DÜŞTÜ İDDİASI

İran'ın Mehr haber ajansı, çatışma bölgesinden atılan bir havan topunun İran'ın Doğu Azerbaycan iline düştüğünü aktardı. Hudaferin ilçesine bağlı Halefbeyli köyü kırsalına düştüğü belirtilen havan topunun her hangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.


- Tahran

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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