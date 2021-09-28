İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarına 'şaşırtıcı' yorumu - Haberler
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İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarına "şaşırtıcı" yorumu

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarına

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Tahran'a yönelik açıklamalarını "şaşırtıcı" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Hatibzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Anadolu Ajansı'na (AA) verdiği mülakattaki İran'la ilgili açıklamalarına ilişkin, "İki ülke arasında iyi ve saygılı ilişkiler mevcutken ve iki taraf arasındaki olağan iletişim kanalları en üst düzeydeyken bu şekilde açıklama yapılması şaşırtıcı." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ve uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı gösterilmesinin önemini her fırsatta vurguladığını ifade eden Hatibzade, "İyi komşuluk ilişkilerinin gözetilmesi de tüm komşular tarafından dikkate alınması beklenen en önemli konulardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tepki gösterdiği İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırlarında yapılan askeri tatbikatlara da değinen Hatibzade, "Bu bir hakimiyet meselesidir ve tüm bölgenin barış ve istikrarı için yapılmaktadır. İran'ın, sınırları yakınında Siyonist rejimin varlığına müsamaha göstermeyeceği ve bu bağlamda kendi ulusal güvenliği için gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağı açıktır." diye konuştu.

Aliyev, dün 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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Haber: İran'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarına 'şaşırtıcı' yorumu - Haberler
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