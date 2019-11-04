İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçı öldürüldü

04.11.2019 11:14

İran'dan Azerbaycan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kişi, Azerbaycanlı sınır muhafızlarınca vurularak etkisiz hale getirildi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, dün gece bir kişinin İran'dan Azerbaycan'a yasa dışı geçmeye çalışırken Azerbaycan askerlerince fark edildiği bildirildi.

Şahsın "dur" ihtarına uymadığı, kaçmak isterken sınır muhafızlarınca öldürüldüğü belirtildi.

Azerbaycan vatandaşı olduğu ve bir süre önce sınır kapısından yasal yolla İran'a geçtiği tespit edilen şahsın çantasında, 12,3 kilogram farklı uyuşturucu madde ve bir tabanca ele geçirildiği aktarıldı.

Etkisiz hale getirilen kaçakçıyı Azerbaycan tarafında bekleyen 2 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA