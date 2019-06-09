İran'dan Avrupa'ya: Ticari ilişkileri normalleştirin yoksa sonuçlarına katlanırsınız

İran, balistik füze çalışmalarına yönelik Avrupa'dan gelen eleştirilere sert yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Avrupa'nın askeri konularda eleştiri yapacak konumda olmadığını vurgulayarak, "ABD yaptırımlarına rağmen ticari ilişkileri normalleştirmezlerse sonuçlarına katlanırlar" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, devlet televizyonunda verdiği demeçte Avrupa'nın İran Nükleer Anlaşması dışındaki konularda İran'ı eleştirmeye hakkı olmadığını ifade etti. Zarif, "Nükleer anlaşması imzacıları ve Avrupalılar İran ile ekonomik ilişkileri normale döndürmelidir. Aksi halde taahhütlerimizi durdurup buna göre önlemler alacağız." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle