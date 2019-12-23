İran'dan Avrupa Parlamentosunun "göstericilere karşı orantısız güç kullanıldı" kararına tepki

23.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:22

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı yönünde karar alan Avrupa Parlamentosuna (AP) tepki gösterdi.

Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, AP Genel Kurulunda kabul edilen kararın "gerçeklerin çarpıtılmasına dayandığını" savunarak, "Ne yazık ki belgeleri asılsız bilgilere dayanıyor. Bunlar, güvenilir olmayan ve bazıları terörist olan düşman gruplar tarafından siyasi hedeflerine ulaşmak için kasıtlı olarak sunulmuş sahte belgelerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın yapıcı olmadığını kaydeden Musevi, "İran, her bağımsız ülke gibi ulusal güvenliğini koruyacak ve günahsız vatandaşları hedef alarak mallarını yağmalayan silahlı şer gruplarıyla mücadele edecek. Bu asli ve yasal görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde 19 Aralık'ta toplanan AP Genel Kurulunda kabul edilen kararda, benzin zammı protestolarında güvenlik güçlerinin eylemcilere orantısız güç kullandığı gerekçesiyle Tahran yönetimi kınanmıştı.

İran'a protestolarda hayatını kaybedenlerin ve tutukluların sayısını açıklaması konusunda çağrıda bulunulan kararda, gösterilerde orantısız güce başvurulmasıyla ilgili bir soruşturma başlatılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiği ifade edilmişti. Kararda, ülkede internete erişimin engellenmesine de tepki gösterilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Gösterilerde, kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Eylemlerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi bir açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304 kişinin öldüğünü belirtmişti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla ülke geneline yayılan benzin zammı protestolarının önüne geçmek amacıyla 16 Kasım'da internete erişim engellenmişti. 25 Kasım'da ülkenin birçok bölgesinde sabit internet hatları erişime açılmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 6 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı ve tutuklulara yapılan muameleden endişe duyduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA