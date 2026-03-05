Haberler

Atatürk Baraj Gölüne füze parçaları düştü

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçaları, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Atatürk Baraj Göleti'ne düştü. Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışmaları yürütüyor.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilerek Adıyaman Atatürk Baraj Göleti'ne düşen füze ekipler tarafından aranıyor.

Adıyaman'ın Kahta İlçesi'nin Bakacak köyü yakınlarındaki Atatürk Baraj Gölü'ne İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçaları düştü. Füzenin iki parça halinde düşme anını gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su içerisinde füzeye ait bir parçayı bularak çıkarttı. Füzeye ait parça, incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Su içerisinde geriye kalan parçanın bulunması için çalışmalar başlatıldı. Aynı zamanda ekipler bir yandan su içerisinde arama yaparken bir yandan ise bölgedeki tarım arazilerinin içerisinde de aramalar gerçekleştirdi.

İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Füzenin düştüğü bölgeye gelen ekipler, baraj içerisine su altı cihazları indirdi. Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Göle düşen parçanın büyük olması halinde çıkartılmayacağı öğrenildi. - ADIYAMAN

