İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı
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İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına 'destek verdiği' gerekçesiyle Almanya’yı kınadı. Almanya’nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

05.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:28
İran'dan Almanya'ya Süleymani kınaması: Tahran Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına 'destek verdiği' gerekçesiyle 'yı kınadı.


Almanya'nın Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İran devlet televizyonu "İran, bazı Alman yetkililerin uygunsuz, asılsız ve yıkıcı açıklamalarını şiddetle eleştirdi" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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