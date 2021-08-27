İran'dan Afganistan'daki DEAŞ saldırılarına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'dan Afganistan'daki DEAŞ saldırılarına kınama

İran'dan Afganistan'daki DEAŞ saldırılarına kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

İran'dan dün Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve yakınlardaki Baron Hotel civarında düzenlenen saldırılara kınama mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırılarından derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Ölümcül saldırıları kınadıklarını vurgulayan Hatibzade, Afganistan'da en kısa sürede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ve Afgan halkının can ve mal güvenliğinin korunmasının gerektiğini kaydetti.

KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRILARI

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye çalışmaları devam ederken, dün Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 13'ü ABD askeri olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolu üstlenmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla yaptığı 40 günlük umut yolculuğunu DHA'ya anlattı
Eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla yaptığı 40 günlük umut yolculuğunu DHA'ya anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kabil'deki terör saldırısı) DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kabil'deki terör saldırısı) DEAŞ'ın böyle bir süreç içerisinde bu adımı atmış olması, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir...
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil'deki bombalı saldırıya ilk yorum: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Son Dakika! Erdoğan'dan Kabil'deki bombalı saldırıya ilk yorum: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Kemal Sunal Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran'dan Afganistan'daki DEAŞ saldırılarına kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:20:00. #1.16#

title