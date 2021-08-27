İran'dan Afganistan'daki DEAŞ saldırılarına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın başkenti Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 90 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınadı.

İran'dan dün Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve yakınlardaki Baron Hotel civarında düzenlenen saldırılara kınama mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Afganistan'da gerçekleştirilen terör saldırılarından derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Ölümcül saldırıları kınadıklarını vurgulayan Hatibzade, Afganistan'da en kısa sürede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının ve Afgan halkının can ve mal güvenliğinin korunmasının gerektiğini kaydetti.

KABİL'DEKİ TERÖR SALDIRILARI

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye çalışmaları devam ederken, dün Kabil'de terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda 13'ü ABD askeri olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ'ın Horasan kolu üstlenmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı