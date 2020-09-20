İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: "Ciddi sonuçları olur"
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İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: "Ciddi sonuçları olur"

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ABD tarafından tekrar başlatılmasının ciddi sonuçlar doğuracağını duyurdu.

İran'dan ABD'ye yaptırım tepkisi:
20.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:54

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ABD tarafından tekrar başlatılmasının ciddi sonuçlar doğuracağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ABD tarafından tekrar başlatılmasına ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride, ABD yönetiminin İran'a yönelik başlattığı yaptırımların hukuksuz ve yasal olmadığına işaret edilerek, "ABD Dışişleri Bakanının kendisi de yaptırımların tekrar başlatılamayacağını ve bunun hukuksuz olduğunu biliyor. Sadece İran ve diğer ülkelere yaptırım tehdidinde bulunmakta" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin dünya için büyük bir tehdit olduğu vurgulanan bildiride, "Bugün ABD'nin dünya için nasıl bir tehdit olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Uluslararası toplumu görmezden gelmekte ve dünyayı tehdit etmektedir. ABD, 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmıştır ve anlaşmanın verdiği imkanlardan yararlanacak durumda değil" açıklaması yapıldı.

ABD yönetiminin İran'a yönelik tehditlerini hayata geçirmesi ve yaptırımların başlatılması halinde, bunun ciddi sonuçlar doğuracağı kaydedilen bildiride, "İran ABD'den gelen açıklama ve bildirileri, iç siyasete yönelik birer malzeme, zayıflık ve uluslararası toplumdan uzun süredir gelen 'hayır' cevaplarının bir sonucu olarak görmektedir. İran olarak ABD Başkanı Donald Trump'a tavsiyemiz, etrafındaki cahil ve bilgisiz insanların nasihatlerine itaat etmek yerine ülkesinin ve kendisinin dünyadaki konumuna bakarak hareket etmesidir" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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