İran'dan ABD'ye tanker uyarısı: Sonuçları ağır olur

20.08.2019 03:14

Cebelitarık'ta el koyulan İran tankeri, serbest bırakılmasının ardından Yunanistan'a doğru yola çıktı. ABD'yi uyaran İran, tankere yönelik yeni bir girişimin sonuçlarının "ağır" olacağını belirtti.Birleşik Krallık'a bağlı Cebelitarık'ta el koyulan İran petrol tankeri "Grace 1", serbest bırakılması yönünde verilen karar sonrası Yunanistan'ın Kalamata kentine doğru hareket etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran'daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, ismi değiştirilerek "Adrian Darya 1" adı verilen tankere yönelik yeni bir el koyma girişiminde bulunulmaması için ABD'yi uyardı. Musevi, "böyle bir hatanın ağır sonuçlara neden olacağını" belirtmek için başta İsviçre Büyükelçiliği olmak üzere resmi kanallar aracılığıyla Amerikalı yetkililere "gerekli uyarıları" yaptıklarını söyledi. Washington ile Tahran arasında diplomatik ilişki bulunmadığı için ABD'yi İran'da İsviçre temsil ediyor.

ABD, İran tankerinin serbest bırakılmaması için geçen hafta Cebelitarık yönetimine çağrıda bulunmuştu. Ancak Cebelitarık Yüksek Mahkemesi tankerin hareketine izin verilmesi yönünde karar almıştı.

Suriye'ye petrol taşıyarak Şam rejimine yönelik AB yaptırımlarını ihlal ettiğinden şüphelenilen tankere 4 Temmuz'da Cebelitarık Boğazı'nda el konmuştu. Cebelitarık yönetiminin bu hamlesinden iki hafta sonra da İran, denizcilik kurallarını ihlal ettiğini öne sürdüğü "Stena Impero" adlı İngiliz petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el koymuştu.

İran: İki olay arasında bağlantı yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, Tahran'daki basın toplantısında, İngiliz tankerine misilleme amacıyla el koyulduğu yönündeki iddiaları yalanlayarak iki olay arasında bağlantı olmadığını söyledi.

"Bu gemi denizcilik kurallarını 2-3 kez ihlal etti" diyen Musevi, konuyla yargının ilgilendiğini ifade ederek "Umarız soruşturma en kısa sürede tamamlanır ve karar açıklanır" dedi.