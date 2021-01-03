İran' dan ABD' ye Kasım Süleymani göndermesi: Öcünü alacağız
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İran' dan ABD' ye Kasım Süleymani göndermesi: Öcünü alacağız

03.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:27
İran' dan ABD' ye Kasım Süleymani göndermesi: Öcünü alacağız

İran devlet haber ajansı IRNA bugün yayınladığı haberinde, İran Savunma Bakanı Amir Hatami'nin sözlerine yer verdi.

İran devlet haber ajansı IRNA bugün yayınladığı haberinde, İran Savunma Bakanı Amir Hatami'nin sözlerine yer verdi. Bakan Hatami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını belirtti.

İran Savunma Bakanı Hatami, Süleymani'nin ölümünün birinci yıl dönümü anma programında yaptığı konuşmada, İran'ın General Süleymani'nin kanından aldığı büyük intikamın, ABD güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti.    


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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