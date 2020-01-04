İran'dan ABD'ye intikam tehdidi: 35 hayati nokta menzilimizde
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İran'dan ABD'ye intikam tehdidi: 35 hayati nokta menzilimizde

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile birlikte ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.

04.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:26
İran'dan ABD'ye intikam tehdidi: 35 hayati nokta menzilimizde

komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, 'nin intikamını alacaklarını ve İsrail'in başkenti Tel Aviv ile birlikte ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.


Devrim Muhafızları Ordusunun Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza, ABD'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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