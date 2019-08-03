İran'dan ABD yaptırımlarına cevap: Nükleer anlaşmayla uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atıyoruz

İran'dan ABD yaptırımlarına cevap: Nükleer anlaşmayla uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atıyoruz

İran Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım kararı sonrasında , 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya uyumluluğunu azaltmak konusunda üçüncü adımı atmaya hazırlanıyor.

3.08.2019 11:06
İran'dan ABD yaptırımlarına cevap: Nükleer anlaşmayla uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atıyoruz

İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım kararı sonrasında, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya uyumluluğunu azaltmak konusunda üçüncü adımı atmaya hazırlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, "Mevcut durumda (nükleer anlaşma) taahhütlerini azaltmada üçüncü adım uygulanacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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