İran'dan ABD yaptırımlarına cevap: Nükleer anlaşmayla uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atıyoruz
İran Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım kararı sonrasında , 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya uyumluluğunu azaltmak konusunda üçüncü adımı atmaya hazırlanıyor.
İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım kararı sonrasında, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya uyumluluğunu azaltmak konusunda üçüncü adımı atmaya hazırlanıyor.
İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif, "Mevcut durumda (nükleer anlaşma) taahhütlerini azaltmada üçüncü adım uygulanacak." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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11:06 İran'dan ABD yaptırımlarına cevap: Nükleer anlaşmayla uyumluluğu azaltan üçüncü adımı atıyoruz