İran'dan ABD ve İngiltere'ye uyarı: "Güvenliğimize yönelik her saldırıya güçlü karşılık vereceğiz"
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İran'dan ABD ve İngiltere'ye uyarı: "Güvenliğimize yönelik her saldırıya güçlü karşılık vereceğiz"

İran'dan ABD ve İngiltere'ye uyarı: 'Güvenliğimize yönelik her saldırıya güçlü karşılık vereceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD ve İngiltere'nin İsrail petrol tankerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan açıklamalarına tepki göstererek, "Güvenliğimize yönelik her saldırıya güçlü karşılık vereceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD ve İngiltere'nin İsrail petrol tankerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan açıklamalarına tepki göstererek, "Güvenliğimize yönelik her saldırıya güçlü karşılık vereceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının Umman Denizi'nde İsrail'e ait petrol tankerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutan açıklamalarına tepki gösterdi.

Hatipzade, İsrail petrol tankerine yönelik İran'dan insansız hava araçlı saldırı suçlamalarını yalanlayarak, "İngiltere Dışişleri'nin dile getirdiği ve ABD Dışişleri Bakanı'nın tekrarladığı temelsiz, çelişkili, yanlış ve provokatif suçlamaları esefle karşılıyor ve güçlü şekilde reddediyoruz" ifadesini kullandı.

Tahran'ın güvenliğine yönelik her hamleye güçlü karşılık verecekleri uyarısında bulunan Hatipzade, "İran'ın güvenliğini ve ulusal çıkarlarını koruma konusunda çekincesi yoktur ve her tülü maceraya derhal güçlü şekilde karşılık verecektir" dedi.

Hint Okyanusu'nda İsrailli iş adamı Eyal Ofer'in Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait olan Mercer Street adlı petrol tankeri saldırıya uğramıştı. Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) hareket halindeyken saldırıya uğrayan gemide mürettebattan İngiliz ve Romanya uyruklu iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırıdan İran'ı sorumlu tutan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tahran yönetimine en sert karşılığın verileceğini söylemişti.

İngiltere de konuya ilişkin İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırırken Bakanlıktan yapılan açıklamada İran, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye sokan eylemleri derhal kesmeye çağrılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, saldırının arkasında İran olduğundan emin olduklarını belirterek, "Eldeki bilgiler incelendiğinde, 2 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu saldırıyı İran'ın, bölgede giderek artan bir şekilde kullandığı ölümcül bir güç olan tek yönlü patlayıcı İnsansız Hava Araçları kullanarak düzenlediğinden eminiz" ifadesini kullanmıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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