İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ilk yorum: "Hiçbir etkisi olmayacak"
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İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ilk yorum: "Hiçbir etkisi olmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Savunma Bakanlığına karşı duyurduğu yeni yaptırımların yeni bir şey olmadığını ifade ederek, "Hiçbir etkisi olmayacak" dedi.

İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına ilk yorum:
21.09.2020 21:38 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:42

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Savunma Bakanlığına karşı duyurduğu yeni yaptırımların yeni bir şey olmadığını ifade ederek, "Hiçbir etkisi olmayacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Savunma Bakanlığı ve diğer askeri bağlantılı birimlerine yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Pompeo, İran ile silah ticareti yapmayı düşünen ülkelere de uyarıda bulunarak, "İran'a silah ambargosunu ihlal ederseniz yaptırım riskine girersiniz" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten ABD'nin duyurduğu yeni yaptırımlar hakkında ilk açıklama geldi. İran Savunma Bakanlığı'na yönelik ABD'nin aldığı yaptırım kararını değerlendiren Zarif, "Bu yaptırımların bir önemi yok ve yaptırımlar yeni bir konu değil. Hiçbir etkisi olmayacak" dedi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Dış İlişkiler Konseyinde konuşan Zarif, ABD ile müzakerelerin tamamen Washington yönetimine bağlı olduğunu belirtti. Bakan Zarif, "Biz nükleer anlaşmaya bağlıyız. ABD anlaşmaya saygı duymalıdır. Müzakere yapmaktan çekinmiyoruz, ancak daha önce müzakere edilmiş konuları yeniden müzakere etmeyiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin dünyada yalnızlaştığını belirten Zarif, "BM, nükleer anlaşmanın canlı olduğunu göstermiştir. ABD, İran karşısında yalnız kaldı" dedi.

Zarif, ayrıca, "Biz şu an burada konuşurken sanırım Pompeo tüm dikkatleri kendisine çekerek, İran aleyhinde açıklamalar yapıyor. Yeni bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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