İran'dan ABD'nin yaptırımına misilleme
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İran'dan ABD'nin yaptırımına misilleme

09.12.2020 23:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:52
İran'dan ABD'nin yaptırımına misilleme

İran, büyükelçisine yaptırım kararı alan ABD'ye misilleme olarak Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'i yaptırım listesine aldı.

İran, büyükelçisine yaptırım kararı alan ABD'ye misilleme olarak Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'i yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'ya yaptırım uygulama kararı aldığı bildirilmişti. İran da ABD'nin yaptırım kararına misilleme olarak ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'i yaptırım listesine aldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Henzel'in Yemen'deki iç savaşta tarafların siyasi bir çözüm bulmasını engelleyecek eylemlerde bulunduğu belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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