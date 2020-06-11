İran'dan ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım uygulama kararına tepki
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İran'dan ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım uygulama kararına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD yönetimini, "diplomat kılığındaki kanunsuz çete" olarak niteledi.

İran'dan ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım uygulama kararına tepki
11.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:16

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıklayan ABD yönetimini, "diplomat kılığındaki kanunsuz çete" olarak niteledi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararı onaylamasına tepki gösterdi.

ABD yönetimini UCM hakimlerine gözdağı vermekle suçlayan Zarif, "Uluslararası Ceza Mahkemesine diplomat kılığındaki kanunsuz çete tarafından şantaj yapılıyor." ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası toplumun uyanması ve (ABD'nin) zorbalığına taviz verilmesinin sonuçlarının farkına varması için daha ne olması gerekiyor? Tavizcilerin bir sonraki kurbanın kendileri olabileceğinin farkına varabilmesi için ABD'nin daha kimi terörize etmesi gerekiyor?"

Trump, Amerikan askerlerini Afganistan'daki eylemlerinden dolayı soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasının önünü açan kararnameyi imzalamıştı.

ABD'nin UCM'de yargılanması talebi

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de, ABD askerleri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçu, Taliban'ın da insanlığa karşı suç işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD UCM'ye üye olmasa bile Amerikan askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtilmişti.

ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcısı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

UCM ilk derece dairesi 12 Nisan 2019'da Bensouda'nın ilgili soruşturma talebini oy birliğiyle reddetmiş, Bensouda ise ret kararını UCM Temyiz Dairesine taşımıştı.

UCM Temyiz Dairesi, 5 Mart'ta Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açma talebini onaylamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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