İran'dan ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına tepki
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İran'dan ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına tepki

İran'dan ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek bu adımı "yanlış" olarak nitelendirdi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarına tepki göstererek bu adımı "yanlış" olarak nitelendirdi.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla ilgili, "ABD yönetiminin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları yanlış bir adımdır ve tamamen reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, "ABD'nin temelsiz iddialarla başka ülkelere yönelik yaptırım bağımlılığı kurumsal bir yaklaşıma dönüşmüş durumda. Hükümetlerin değişmesiyle de bu bakışta bir düzelme olmadı." görüşlerini paylaştı.

Biden'ın 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceği açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine etki etmeye yönelik faaliyetlerle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini dün açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale gerekçesiyle Rusya ekonomisini hedef alan bir dizi yaptırım duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD'nin Rus diplomatları sınır dışı etme kararına karşılık, ABD'li 10 diplomatı sınır dışı edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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