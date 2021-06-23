İran'dan ABD'nin devlet televizyonuna bağlı bazı kanalların internet sitelerine el koymasına tepki
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İran'dan ABD'nin devlet televizyonuna bağlı bazı kanalların internet sitelerine el koymasına tepki

İran'dan ABD'nin devlet televizyonuna bağlı bazı kanalların internet sitelerine el koymasına tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Adalet Bakanlığının aralarında İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapanların da bulunduğu bazı internet sitelerine el koymasına tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Adalet Bakanlığının aralarında İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapanların da bulunduğu bazı internet sitelerine el koymasına tepki gösterdi.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere konuşan Vaizi, ABD'nin İran devlet televizyonuna ait kanalların internet sitelerine yönelik adımının insan haklarına aykırı olduğunu ve ifade özgürlüğünü kısıtladığını savundu

Vaizi, "Yapılan şey ahlak dışı ve yasalara aykırıdır. Uluslararası kamuoyunda bununla mücadele etmek için çalışacağız. İran hükümeti bunu kınamaktadır. Konunun takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Vaizi ayrıca Viyana görüşmelerinde sigortacılık, petrol ve gemicilikle ilgili eski ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki 1040 kalemde ve ülke lideri Ali Hamaney'in ofisine yönelik bazı yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığını belirterek, nükleer program çerçevesindeki tüm yaptırımların kalkacağını söyledi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından kullanılan 33 internet sitesine ve Kataib Hizbullah tarafından yönetilen 3 internet sitesine yaptırımları deldikleri için el konulduğu belirtilmişti.

ABD Yabancı Varlıkları Koruma Ofisinin (OFAC) 22 Ekim 2020'de IRTVU'yu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü tarafından yönetildiği için yaptırım listesine aldığına işaret edilen açıklamada, bu listedeki kurum ve kuruluşların internet sitesi ve domain hizmetlerinden, OFAC lisansı olmadıkça yararlanamayacağı kaydedilmişti.

Açıklamada IRTVU'nun yaptırım listesine alınma nedeninin de ABD seçimlerine ilişkin yanlış bilgi yaymak olduğu anımsatılarak, el konulan 33 internet sitesinin domain adreslerinin OFAC onaylı olmadığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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