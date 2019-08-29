İran'dan ABD merkezli vakıfla bağlantılı isimlere yaptırım kararı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'nin Tahran yönetimine karşı yaptırımlarını planlamakla suçladığı Demokrasileri Savunma Vakfı ile bağlantılı farklı uyruklara mensup kişilerin yaptırım listesine alınacağını açıkladı.
29.08.2019 13:31
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'nin Tahran yönetimine karşı yaptırımlarını planlamakla suçladığı Demokrasileri Savunma Vakfı ile bağlantılı farklı uyruklara mensup kişilerin yaptırım listesine alınacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com