İran'dan ABD ajanlığıyla suçladığı kişiye idam cezası

04.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:21

İran, nükleer faaliyetleriyle ilgili ABD adına casusluk yapmakla suçladığı bir kişiye idam cezası verdi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bilgileri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) iletmek suçlamasıyla yakalanan Emir Rahimpur adlı kişinin yargılandığı davada idam cezasına mahküm edildiğini belirtti.

Ölüm cezasının yüksek mahkeme tarafından da onaylandığını kaydeden İsmaili, İran vatandaşı olan söz konusu kişinin yakında infaz edileceğini duyurdu.

Basın toplantısında konuşan sözcü, "Bu karar, İran'ın düşmana ve özellikle de yabancı düşmana karşı müsamahakar davranmayacağının bir göstergesi" diye konuştu.

İKİ CASUSA 15 YIL HAPİS CEZASI

İranlı yargı sözcüsü ayrıca bir yardım kurumu adı altında CIA için çalıştıkları gerekçesiyle iki kişinin tutuklandığını, bu kişilerin yargılandıkları davada toplam 15 yıl hapis cezasına çaptırıldığını aktardı.

Dosyanın temyiz aşamasında olduğunu söyleyen yetkili, "Bu iki kişi, casusluktan 10 yıl, ülke güvenliğine aykırı eylemlerden dolayı da 5 yıl ceza aldı" dedi.

Kaynak: DHA