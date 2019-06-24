İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler.

İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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