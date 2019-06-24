İran'dan AB'ye nükleer anlaşma tehdidi
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, "AB ülkelerinin adım atması için yeterince gerekçe var. AB ülkeleri taahhütlerini yerine getirmezlerse sonuçlarına da katlanmayı kabul etmeliler." dedi.
Kaynak: Dunya.com
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, üzerinde milletvekili seçimi mührü bulunan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi
Son Dakika Haberleri