İran'dan AB ülkelerine "zamanında Saddam'ı destekledikleri" suçlaması

24.09.2019 11:18

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Saudi Aramco saldırısından İran'ın sorumlu olduğunu belirten ortak bir bildiri yayınlayan ve nükleer anlaşmada taahhütlerini yerine getirmeyen Fransa, Almanya ve İngiltere'nin, İran-Irak Savaşı sırasında da Saddam Hüseyin'e destek verdiğini belirterek, bu ülkelere tepki gösterdi.

Bakiri, İran Meclisinde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıya ilişkin İran'ı suçlayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef aldı.

İran-Irak Savaşı'nda Irak'ın 5 bin tank ve personel taşıyıcısı ile 250 savaş uçağının yok edildiğini kaydeden Bakıri, ancak savaş sonunda 7 bin tank ve personel taşıyıcı ile dünyanın en modern 600 uçağın Baas rejiminin hizmetinde olduğunu savunarak, şunları söyledi:

"Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, Saddam'a silah ve siyasi destek sağlıyordu. Almanya da Baas rejimine kimyasal silah veriyordu. Aynı ülkeler bugün de nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymuyor ve İran'a karşı ortak bildiri yayınlıyor."

Yemen'deki Husilerin, İran'ın Irak'a karşı verdiği mücadeleyi örnek alması sayesinde, 4 yıldır savaşı devam ettirebildiğini ve Suudi Arabistan'ın en önemli petrol tesislerini vurabildiğini ileri süren Bakıri, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere aleyhimize komplo kuran hiçbir bölge ülkesine düşmanlığımız yoktur. Bu ülkeler İslam'a dönsünler ve İran ile iş birliği yapsınlar."

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine düzenlenen saldırıya ilişkin ortak bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA