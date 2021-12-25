İran'daki zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre sabah saatlerinde eyaletin merkez şehri Ahvaz ile Hürremşehir ilçesi arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kamyon ve otobüsün de karıştığı trafik kazasında 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü açıklandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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