İran'daki "yargıda yolsuzluk ve rüşvet" davasının kilit sanıklarından firari yargıç Romanya'da ölü... İran'daki "yargıda yolsuzluk ve rüşvet" davasının kilit sanıklarından firari eski yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin, Romanya'nın başkenti Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğü açıklandı.

İran'daki "yargıda yolsuzluk ve rüşvet" davasının kilit sanıklarından firari eski yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin, Romanya'nın başkenti Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğü açıklandı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, geçen hafta Tahran'ın talebiyle Romanya'da polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mansuri, Bükreş'te kaldığı otelin önünde ölü bulundu.

Dördüncü kattaki odasının penceresinden düştüğü ifade edilen 52 yaşındaki İranlı eski yargıç Mansuri'nin cesedinin teşhis edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmada, cinayet veya intihar ihtimali üzerinde de durulduğu aktarıldı.

Öte yandan İran devlet televizyonuna konuşan İran'ın Interpol Şube Başkanı Hadi Şirzad, Mansuri'nin ölümünü teyit ederek, "Bükreş polisi, bize olayın intihar olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma İran'ın Interpol ekibi tarafından sürdürülmektedir." dedi.

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi'nin yargılandığı davada 500 bin avro rüşvet almakla suçlanan Mansuri, insan hakları aktivistleri tarafından da 2013 yılında en az 20 gazetecinin tutuklanarak işkence görmesinden sorumlu tutuluyordu. İranlı eski yargıç, 9'uncu Kültür ve Medya Mahkemesi'nin Başkanı olduğu dönemde de gazetecilere yönelik hak ihlallerinde bulunmakla suçlanıyordu.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari 5 yargıçtan biri olan Mansuri, geçen hafta sosyal medya hesabından yayımladığı bir görüntülü mesajında, yargılanmaktan çekinmediğini ve ilk fırsatta İran'a giderek mahkemede ifade vereceğini söylemişti.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 13 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın talebi üzerine Mansuri'nin Romanya'da polis tarafından yakalandığını duyurmuştu. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Mansuri'nin ülkeye getirilemediğini ifade eden İsmaili, "Bu kişi, engeller ortadan kalktığında ve Romanya hükümetinin bizimle iş birliğini sürdürmesi halinde İran'a nakledilerek mahkemeye çıkarılacak." demişti.

Mansuri'nin yakalandıktan sonra Bükreş'te çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA