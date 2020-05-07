İran'daki Uluslararası Fecr Film Festivali, Kovid-19 nedeniyle düzenlenemeyecek

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin bu sene düzenlenmeyeceği açıklandı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 38. Uluslararası Fecr Film Festivali'nin bu sene düzenlenmeyeceği açıklandı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, festival organizatörü Muhammed Mehdi Asgarpur tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene haziran ayında düzenlenmesi beklenen festivalin gelecek seneye ertelendiğini duyurdu.

Asgarpur, salgının hem ülke içindeki hem de ülke dışındaki etkilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok davetlinin festivale katılma imkanının olmadığını göz önüne alarak erteleme kararı verdiklerini kaydetti.

Her yıl şubat ayında düzenlenen Uluslararası Fecr Film Festivali, bu sene ülkede yayılmaya başlayan Kovid-19 nedeniyle haziran ayına ertelenmişti.

Fecr Film Festivali

İran'da 1982 yılından itibaren İslami İrşad ve Kültür Bakanlığının himayesinde düzenlenen Fecr Film Festivali, Şah döneminde ülkede yapılan Uluslararası Tahran Film Festivali'nin yerine getirilmişti. Festivale, 1996 yılında uluslararası yarışma kategorisi eklenmişti. 2015'de Uluslararası Fecr Film Festivali adıyla düzenlenen ayrı bir etkinlik oluşturulmuştu.

Kaynak: AA