İran'daki Trafik Kazalarında Günde 44 Kişi Ölüyor

İran Meclisi İmar Komisyonu Üyesi Mecid Kiyanpur, ülkede gerçekleşen trafik kazalarında günde 44 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunun yüksek bir rakam olduğunu belirtti.

İran Meclisi Haber Ajansı'nın (ICANA) haberine göre, Kiyanpur, ülkede yaşanan trafik kazalarında önceki yıllara göre bir düşüş görüldüğünü ancak yine de mevcut rakamların kabul edilebilir sınırın çok üstünde olduğunu ifade etti.

Caddelerdeki hız sınırının düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Kiyanpur, uygulamada olan hız limitinin araçların kalitesi ve caddelerin standartlarıyla uyumlu olmadığını savundu.

Kazalarda insan, vasıta ve yol faktörlerinin etkili olduğunu belirten Kiyanpur, yüzde 75 oranında hatanın, sürücüde bulunduğunu ancak insanın en etkili unsur olmasının, araçların kalitesi ve caddelerin, standartların altında olduğu gerçeğini değiştirmediğini kaydetti.

Hükümetin 2 bin yeni trafik gözlem kamerası almasının ihlallerin ve kaza oranının düşmesine katkı sağlayabileceğini kaydeden Kiyanpur, tedbirlerin sıklaştırılmasının ve polislerin kontrolleri arttırmasının da riski azaltacağını dile getirdi.