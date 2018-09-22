İran'daki Terör Saldırısında En Az 11 Ölü, 30 Yaralı (2)

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseynzade, Ahvaz'daki terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e, yaralı sayının da 30'a çıktığını açıkladı. Hüseynzade açıklamasında, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu, ölü sayısının artabileceğinden endişe edildiği vurguladı.

Locada oturan üst düzey askeri yetkililere ateş

İran devlet televizyonunun haberine göre, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi.

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Valisi Gulamrıza Şariati, saldırganların askeri üniforma giyerek yetkililerin bulunduğu alanının arkasından ateş açtığını, olayda sivil halktan da yaralı olanların olduğunu söyledi.

Saldırganlardan biri yakalandı

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Abulfazl Şikarçi, Ahvaz saldırısını düzenleyen saldırganların tamamıyla etkisiz hale getirildiğini söyledi. Sözcü, dört kişi olan saldırganlardan üçünün öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını söyledi.

Ahvaz'daki terör saldırısının sorumluluğunu İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

Zarif: Sorumlu terör destekçileri ve ABD'li işverenleri

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Ahvaz saldırısına ilişkin Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda, "İran, bölgesel terör destekçileri ve ABD'li işverenlerini saldırının sorumlusu olarak görüyor. İran, yurttaşlarının yaşamını savunmak için hızlı ve kararlı bir şekilde tepki verecek" diye uyardı ve ekledi:

"Yabancı bir ülke tarafından eğitilip, silahlandırılan, para alan ve kullanılan teröristler Ahvaz'a saldırdı; çocuklar ve yetişkinler kurbanlar arasında."

Şerif: Suudi Arabistan yönetimi destekliyor

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlene geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran'da bugün 1980'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor. - Tahran