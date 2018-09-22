Silahlı Saldırının Yaşandığı İran'dan Açıklama: Saldırıyı Üstlenen Al Ahvaziye Örgütü Suudi Arabistan Tarafından Destekleniyor

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. silahlı saldırıyı İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlendi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif bu örgütün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA 1 GAZETECİ DE VAR

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseynzade, terör saldırısı sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 20 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yaşamını yitirenlerden birinin gazeteci olduğu belirtildi.

ASKERLERİN KAÇIŞTIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIDI

İran'da canlı yayınlanan görüntülerde geçiş töreni sırasında silah seslerinin duyulmasıyla askerlerin kaçıştığı anlar kameralara yansıdı. İran, 1980-88 yılları arasında Irak'la yapılan savaşın başlangıç haftasını Kutsal Savunma Haftası olarak kutluyor ve bu etkinlikler kapsamında birçok şehirde askeri törenler düzenleniyor.

PARKTAN UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GEÇİT TÖRENİ TARANDI

İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi. Haberde, saldırganların geçit töreninin arkasında yer alan bir parktan uzun namlulu silahlarla geçit törenini taradığı belirtildi.

AL AHVAZİYE ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Ahvaz'daki terör saldırısının sorumluluğunu İran'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

"GEÇİT TÖRENİNİ ETKİLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenleneN geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

"SALDIRGANLAR ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİ"

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Valisi Gulamrıza Şariati, dört kişi olan saldırganlardan ikisin öldürüldüğünü, biri yaralı olmak üzere iki teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi. Vali Şariati, saldırganların askeri üniforma giyerek yetkililerin bulunduğu alanının arkasından ateş açtığını, olayda sivil halktan da yaralı olanların olduğunu söyledi.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI SÖZCÜSÜ: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER, SUUDİ ARABİSTAN'DAN BESLENİYOR

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif bugün İran'ın Ahvaz kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının el-Ahvaziye adlı terör örgütüne bağlı unsurlar tarafından gerçekleştiğini belirtti. Ramazan Şerif bu örgütün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirtti.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN UNSURLAR EL-AHVAZİYE TERÖR HAREKETİNE BAĞLI"

İSNA'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif yaptığı bir açıklamada askeri geçit töreni sırasında İran'ın Ahvaz kentinde gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Askeri geçit sırasında halkımıza ve silahlı güçlerimize saldırı gerçekleştiren unsurlar, el-Ahvaziye terör hareketine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

"ASKERİ GÜCÜMÜZÜN TÖRENDEKİ, AZAMETİNİN GÖRÜNMEMESİNİ HEDEFLEMİŞTİ"

Şerif açıklamasının devamında söz konusu terör örgütünün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirterek "Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametin görünmemesini hedeflemişti" dedi.

"DAHA ÖNCE DE TERÖR SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Söz konusu askeri törende, sivil halkın da bulunduğunu vurgulayan İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif, el-Ahvaziye terör örgütünün bundan önce de terör saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlattı.