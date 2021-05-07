İran'daki silahlı çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic güçlerinden 2 kişi öldü
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İran'daki silahlı çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic güçlerinden 2 kişi öldü

İran'daki silahlı çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic güçlerinden 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grupla girilen çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grupla girilen çatışmada Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Besic güçlerinden 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Nikşehr ilçesine bağlı Hiçan köyünde Besic güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Besic güçlerinden biri bölge komutanı Hudabahş Garib olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi.

Besic güçleri, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü milis teşkilatı olarak biliniyor.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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