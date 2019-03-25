İran'daki Selde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'ta Konuşuyor

İran'daki Selde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İran'daki Selde Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Devam eden selle ilgili açıklama yapan yetkililer, Şiraz şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile hayatını kaybeden kişi sayısının 17'ye yükseldiğini ve 74 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, 200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et