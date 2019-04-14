İran'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 76'ya Yükseldi

– İran'da son haftalarda etkili olan aşırı yağış sonrası meydana gelen sel felaketinde, ölü sayısı 76'ya yükseldi. Selin etkilediği bölgelerden 220 bin kişi tahliye edildi.

İran'da 19 Mart tarihinde geçen yıla göre 19 kat artan yağışla başlayan sel felaketi ülkenin 25 bölgesinde toplam 2.5 milyar dolarlık zarara sebep oldu.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, yaşanan felaketin bir emsali olmadığını söyledi ve 25 bölgeden 4 bin 400'den fazla köyün etkilendiğini duyurdu.

İran Ulaştırma ve Kentsel Gelişim Bakanı Muhammed Eslami, toplam 14 bin kilometrelik yolun tahrip olduğunu ve 700 köprünün tamamen yıkıldığını söyledi.

İran Varlık Fonu Başkanı Murtaza Şahitzade, Başbakan Hasan Ruhani'nin, ülke lideri Ayetullah Hamaney'den sel felaketinde zarar gören bölgeler için 2 milyar dolar kullanmak için izin istediğini duyurdu. - İran

Kaynak: DHA