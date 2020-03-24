İran'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye yükseldi İran'ın Hürmüzgan, Fars, Buşehr, Kirman, Sistan-Beluçistan, Kum ve Gilan eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İran'ın Hürmüzgan, Fars, Buşehr, Kirman, Sistan-Beluçistan, Kum ve Gilan eyaletlerinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, ülke medyasında yer alan açıklamasında, 7 eyalette yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 12 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kaybolduğunu söyledi.

Sel nedeniyle Sistan-Beluçistan eyaletindeki Mircave ve Taftan ilçelerinde 91 köy yolunun kapandığı, Kirman eyaletinde ise 15 bin kişinin mahsur kaldığı kaydedildi.

Mazenderan, Gülistan, Rezevi Horasanı, Kuzey Horasan, Simnan ve İsfahan eyaletleri için de nehirlerin taşma tehlikesi bulunduğuna dikkati çekilerek sel uyarısı yapıldı.

İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, ülkedeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini söylemişti.

Kaynak: AA